Eustáquio quer assumir papel de liderança no FC Porto

Stephen Eustáquio pretende "dar um passo em frente" e assumir um papel de liderança no FC Porto, especialmente perante as ausências dos dois veteranos do plantel, Pepe e Marcano, devido a lesão.

Em conferência de imprensa, esta sexta-feira, o internacional canadiano, de 26 anos, que está na terceira época no Dragão, assume que Pepe e Marcano fazem falta, "pela grande experiência e pelos homens que são".

"Quando alguém falha, os mais novos não têm de se esconder, têm de assumir. Jogamos no FC Porto e, com equipa, temos de nos manter unidos, para superar as adversidades. Mesmo quem chegou agora tem de dar um passo em frente e assumir porque queremos ganhar", vinca.



Nesse sentido, o próprio Eustáquio ambiciona assumir responsabilidades dentro da equipa: "Quero crescer na área da liderança. Como não temos alguns dos jogadores mais importantes disponíveis, vai depender dos outros, e eu quero dar um passo em frente nesse aspeto."

Objetivo: superar máximos pessoais

Embora o grande foco esteja no coletivo, o médio também não se coíbe de traçar objetivos individuais. Um deles é "igualar ou melhorar" o registo de sete golos e seis assistências em 44 jogos da temporada passada.

Para já, as atenções estão viradas para a receção ao Barcelona, a contar para a segunda jornada do grupo H da Liga dos Campeões. Stephen Eustáquio garante "máxima motivação" para vencer os catalães.

"Vamos fazer respeitar o adversário, mas sem medo. Todos os jogos são para ganhar. O Barcelona dispensa apresentações, têm jogadores de grande qualidade. Mas nós também temos as nossas armas, jogamos em casa e vamos fazer tudo para ganhar", frisa o luso-canadiano.

Proibido riscar já ucranianos e belgas





Porto e Barcelona são os grande favoritos à passagem aos oitavos de final e partilham a liderança do grupo H, cada um com três pontos. Eustáquio recusa, porém, descartar Shakhtar Donetsk e Antuérpia:



"Todos os jogos são difíceis. Respeitamos as outras equipas tenho a certeza que o Shakhtar e o Antuérpia têm alguma coisa a dizer."

Stephen Eustáquio espreita um lugar no onze do FC Porto frente ao Barcelona, jogo marcado para quarta-feira, às 20h00. Terá relato online, em direto do Dragão, e acompanhamento ao minuto, na Renascença.