Bilhetes para o FC Porto-Barcelona à venda por quase 500 euros

O jogo entre Futebol Clube do Porto e FC Barcelona para a fase de grupos da Liga dos Campeões, marcado para esta quarta-feira, às 20h00, está com lotação esgotada mas há bilhetes a ser vendidos por valores que podem ascender os 500 euros, avança o Jornal de Notícias (JN).

No passado domingo, o clube portista anunciou a venda dos últimos 700 bilhetes para a partida que vai decorrer no Estádio do Dragão. Rapidamente, plataformas online de venda de bilhetes ficaram cobertas de anúncios para os vários setores do estádio. Os valores podem ir dos 118 aos 474 euros.

Originalmente, no site do FC Porto, os bilhetes mais caros rondavam os 100 euros, localizados na Tribuna e para não-sócios. A bancada Norte - oposta à da claque dos Super Dragões - tem os bilhetes mais baratos do mercado negro. Já a bancada Oeste, a que fica atrás do banco dos suplentes, está com os preços mais caros, que podem ir dos 169 aos 474 euros, diz o JN.

A venda de bilhetes no mercado paralelo não é crime mas a alteração dos preços pode levar a que o vendedor seja acusado do crime de especulação, punível com pena de prisão entre seis meses e três anos ou uma multa não inferior a 100 dias.