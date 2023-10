Pepe continua fora das opções do Porto a dois dias do Barcelona

Pepe, capitão do FC Porto, continua em tratamento a dois dias da receção ao Barcelona, para a Liga dos Campeões.

O defesa de 40 anos falhou os últimos dois jogos por lesão e, segundo o boletim do treino desta tarde, continua em tratamento. Marcano, Zaidu, Veron e Evanilson também continuam em tratamento às respetivas lesões.

O Porto volta a trabalhar esta terça-feira, pelas 10h30 e com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social.

A partir das 12h00, em conferência de imprensa, Sérgio Conceição e um jogador fazem a antevisão do FC Porto-Barcelona, jogo que tem pontapé de saída marcado para as 20h00 de quarta-feira, com relato e acompanhamento, ao minuto, no site da Renascença.