Inglês arbitra FC Porto-Barcelona da Liga dos Campeões

O FC Porto-Barcelona, da segunda jornada do grupo H da Liga dos Campeões, terá como árbitro o inglês Anthony Taylor.

Os compatriotas Gary Beswick e Adam Nunn serão os auxiliares e Robert Jones o quarto árbitro. O videoárbitro (VAR) será Stuart Attwell. O assistente do VAR (AVAR) será o alemão Bastian Dankert, único "intruso" numa equipa de arbitragem, de resto, inteiramente inglesa.



Haverá equipa portuguesa no Leipzig-Manchester City, do grupo G. Artur Soares Dias liderará os assistentes Paulo Soares e Pedro Ribeiro e o quarto árbitro Fábio Melo. Tiago Martins será o VAR e, como no Dragão, só o AVAR não fala a mesma língua - será o neerlandês Clay Ruperti.

O FC Porto-Barcelona está marcado para quarta-feira, às 20h00, no Estádio do Dragão. Terá relato online em direto e acompanhamento ao minuto no site da Renascença, em rr.pt.