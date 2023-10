"Erros graves e reiterados". FC Porto pede audiência urgente ao Conselho de Arbitragem

O FC Porto pediu uma audiência, "com caráter de urgência", ao Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol.

Em comunicado, a SAD portista pede a reunião com o organismo que tutela a arbitragem nacional na sequência do que considera "um conjunto de erros graves e reiterados que adulteraram a classificação do campeonato".

Os dragões já tinham criticado a arbitragem do Farense-Sporting e remetendo também para o erro no golo em fora de jogo frente ao Casa Pia, na segunda jornada do campeonato.

"O Sporting voltou a beneficiar de más decisões dos árbitros para vencer em Faro. De acordo com a generalidade dos analistas, Gonçalo Silva não deveria ter visto o cartão vermelho, Hjulmand deveria ter sido expulso e não existiu qualquer falta que justifique a marcação do penálti que decide o jogo. Perante a inação do VAR, fica a pergunta: os telemóveis estavam sem bateria?", leu-se na "Dragões Diários".

O comunicado surge três dias depois do clássico, jogo em que o FC Porto jogou reduzido a dez elementos após a expulsão de Fábio Cardoso.

O VAR Bola Branca deu nota dois à arbitragem de Luís Godinho no Farense-Sporting. O especialista da Renascença em arbitragem considera que Gonçalo Silva, do Farense, é mal expulso e que Hjulmand viu perdoada a expulsão.



Já a arbitragem de João Pinheiro mereceu nota quatro de Paulo Pereira. Fábio Cardoso é bem expulso e David Carmo não merecia ver vermelho no lance em que o VAR chama Pinheiro para ver as imagens.