Marcano, atleta do ano, na gala Dragões de Ouro

Iván Marcano foi eleito atleta do ano do FC Porto, na gala Dragões de Ouro 2023, que assinala os 130 anos do clube.

O defesa central espanhol considera “uma honra” receber o galardão.

“Agradecer ao presidente [Pinto da Costa] pelo apoio que me deu no percurso no clube. É uma honra para mim, pela importância e valor que nós portistas lhe damos. Agradecer ao staff, jogadores e trabalhadores do clube porque confiaram em mim mais do que eu próprio e continuam a confiar”, referiu.

Marcano, atualmente lesionado, deixou ainda uma mensagem a propósito do clássico desta sexta-feira: “Aproveito para dar força para o jogo de amanhã [sexta-feira, frente ao Benfica]”.

Já Pepê, extremo brasileiro, foi eleito o futebolista do ano dos azuis e brancos.

“Em primeiro lugar gostaria de agradecer a Deus por me dar capacidade para conseguir isto tudo. É um honra estar a receber um prémio tão importante como este. Queria agradecer ao presidente, ao mister Sérgio e a toda a equipa técnica por confiarem e acreditarem no meu trabalho; a todos os meus companheiros de equipa, por me ajudarem a evoluir e ser melhor todos os dias”.