Iván é importante, "como os outros Jaimes todos" do Porto. "Tem é de correr"

Sérgio Conceição valoriza o que de diferente Iván Jaime traz ao jogo do FC Porto, no entanto, prefere destacar toda a equipa e deixa um recado ao criativo espanhol: não basta ter bons pés para brilhar no Dragão.

Na conferência de imprensa de antevisão do clássico com o Benfica, na Luz, a contar para a sétima jornada do campeonato, esta quinta-feira, o treinador do FC Porto recusa esclarecer se Iván Jaime será titular.

"O Iván Jaime, jogando mais alto, mais baixo, a partir da esquerda ou do banco, é sempre um jogador importante, por isso é que fomos buscá-lo. Como os outros 'Jaimes' todos da equipa. Tem é de correr", graceja.



Organização e "fé" no plano

Sérgio aproveita, ainda, para mandar uma alfinetada a quem considera que, no seu FC Porto, "é tudo ao molhe e fé em Deus", segundo cita.

"O que o jogo pede é o que eu vou vendo e vou lendo, para isso é que me pagam. Todas as minhas alterações no onze inicial ou no decorrer do jogo têm a ver sempre com o objetivo: vitória", sublinha.



O Benfica-FC Porto está marcado para sexta-feira, às 20h15, no Estádio da Luz. Relato em direto e acompanhamento ao minuto na Renascença.