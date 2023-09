Com Pepe em dúvida até ao clássico, "chega o momento" de David Carmo

Sérgio Conceição admite que chegou o momento de David Carmo no FC Porto, face às lesões de Pepe, em dúvida até à hora do clássico com o Benfica, e Marcano, que não deve jogar mais esta época.

Na conferência de imprensa de antevisão do clássico da jornada 7, esta quinta-feira, o treinador do FC Porto assinala que a nova vaga de oportunidades de David Carmo no onze inicial "tem a ver como todos os jogadores, com chegar o momento dele".

"O David já foi titular em alguns jogos, em muitos jogos diria. Não teve a regularidade do Marcano e do Pepe, mas faz parte do grupo e é um jogador importante hoje e era importante quando chegou cá", salienta.

Para o treinador, a questão de David Carmo ser tema "depende de quem olha para o FC Porto e quer levantar as situações não tão positivas sobre quem não joga e sobre o valor e isto e aquilo", refere, em alusão aos 20 milhões de euros que o central custou na temporada passada.

Pepe fica "em dúvida" até à última

O ex-Braga tem, agora, oportunidade de mostrar que vale o preço na etiqueta, perante as ausências de Pepe e Marcano. No caso do internacional português, persiste a dúvida sobre a utilização no clássico.

"Pepe está em dúvida. Se estivesse apto estava, se não estivesse apto diria que não posso contar com ele. Neste momento é uma dúvida", esclarece Sérgio Conceição, que tem, por outro lado, uma boa notícia:

"O Danny Namaso está melhor, treinou com a equipa. É o único dos lesionados apto para amanhã [sexta-feira]. Existe a dúvida do Pepe e os outros continuam de fora."

Marcano tem mais anos pela frente

O treinador do FC Porto aproveitou, ainda, para mandar uma mensagem de motivação a Marcano, que "está bem", depois de ter sido operado.

"O Marcano tem um feitio especial, é um rapaz introvertido, não expande muito sobre os sentimentos, mas vi-o positivo. É um super atleta e tenho plena convicção de que vai recuperar bem e ainda vai jogar mais uns anos, no plural", afiança o técnico.

O Benfica-FC Porto está marcado para sexta-feira, às 20h15, no Estádio da Luz. Relato em direto e acompanhamento ao minuto na Renascença.