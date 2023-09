Futuro do FC Porto é David Carmo e mais dez

José Carvalho Araújo, que conhece bem o central, acredita que, no futuro, o FC Porto será David Carmo e mais dez.

"Acredito que sim", afiança, em entrevista a Bola Branca, o treinador que recebeu e durante mais tempo orientou David Carmo em Braga.

O técnico salienta que a mais questionada contratação do Porto nos últimos anos "tem uma qualidade enorme e um perfil incrível".

"Faltar-lhe-á a confiança", admite José Carvalho Araújo, que acredita que uma oportunidade frente ao Benfica - face às lesões de Pepe e Marcano - pode ajudá-lo a "estar mais confortável e mais à vontade para poder começar a crescer".

"Quero acreditar nisso. Ele já mostrou no passado recente grande capacidade de resiliência, nomeadamente quando teve aquela grave lesão, que foi difícil superar. Veio ainda melhor e, na altura, fez um final da época brutal no Braga e daí, depois, ter sido contratado pelo Porto. Ele já mostrou essa capacidade de reagir, de aproveitar, de agarrar as oportunidades", assinala.

"Não é fácil entrar" uma equipa de Sérgio Conceição

David Carmo pode, assim, somar o seu 19.º jogo pelo FC Porto, à segunda época. A primeira, com apenas 15 encontros, depois de ter custado 20 milhões de euros, foi para esquecer.

José Carvalho Araújo assume que "não é fácil entrar num clube com a exigência que Sérgio [Conceição] costuma colocar nas suas equipas":

"O David começou com alguns nervos e não conseguiu reagir. Aquilo que era preciso era tempo. Estará mais maduro, mais jogador, mais feito. São estas oportunidades que um jogador que não está a jogar espera e ele só tem é de corresponder."

O antigo treinador de David Carmo na formação do Braga é também amigo do defesa e sabe o que este sente nesta altura.

"Imagino que esteja com uma vontade enorme, porque sempre foi a forma de estar dele: querer mais, ambição, superação", garante.

O Benfica-FC Porto está marcado para as 20h15 de sexta-feira, no Estádio da Luz. Relato em direto e acompanhamento ao minuto na Renascença.