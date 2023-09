Marcano operado com sucesso a ligamento do joelho direito

Iván Marcano foi operado com sucesso ao ligamento cruzado anterior do joelho direito, informa o FC Porto esta terça-feira.

O central espanhol, de 36 anos, foi submetido a uma intervenção cirúrgica para ligamentoplastia do joelho, uma operação que "decorreu em Madrid sem intercorrências". Marcano foi operado por uma equipa liderada pelo Dr. Manolo Leyes.

"O atleta regressará esta quarta-feira ao Porto para iniciar o processo de recuperação", pode ler-se no site oficial do clube.

Marcano sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito nos primeiros minutos do jogo frente ao Estrela da Amadora, no dia 15 de setembro. É difícil que volte a jogar esta época.