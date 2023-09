Edema coloca Pepe em dúvida para o clássico frente ao Benfica

Pepe, capitão de equipa do FC Porto, conta com um edema num dos gémeos e está em dúvida para o clássico frente ao Benfica na próxima sexta-feira.

Sérgio Conceição manteve tabu em relação à lesão do experiente central, mas o jornal "O Jogo" noticia que a lesão trata-se de um edema, ou seja, um inchaço provocado por acumulação de líquidos. O defesa já arrancou tratamento.

A ausência de Pepe do jogo frente ao Gil Vicente foi surpreendente e o próprio treinador não confirmou a lesão no final da partida, remetendo esclarecimentos para o departamento médico.

"À última hora ficámos sem o Pepe. É preciso perguntar ao departamento médico. Fez um exame no dia do jogo e ficou fora. Perguntem ao doutor Puga, que ele sabe responder, porque nem eu percebi muito bem", afirmou.

Nélson Puga, que lidera o departamento médico do FC Porto, nem sequer esteve no banco de suplentes no jogo da noite de sábado, substituído por Carlos Magalhães.

A ausência de Pepe é ainda mais preocupante tendo em conta a grave lesão sofrida por Marcano na anterior jornada frente ao Estrela da Amadora, o que deixa Sérgio Conceição com apenas dois centrais disponíveis: David Carmo e Fábio Cardoso.

Pepe, de 40 anos, já tinha falhado os primeiros dois jogos da I Liga devido a castigo após a expulsão na Supertaça frente ao Benfica. Conceição deu dia de folga ao plantel no domingo e os trabalhos no Olival retomam esta segunda-feira.

O clássico entre Benfica e FC Porto, no Estádio da Luz, está marcado para a próxima sexta-feira, às 20h15, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.pt.