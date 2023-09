Não há crise no FC Porto. "É o nosso segundo melhor arranque em sete anos"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, assume que as exibições poderiam ter sido melhores neste arranque de época, mas destaca que os resultados têm sido bons. E tem até uma estatística que o comprova.

Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Gil Vicente, o técnico sublinha que "os resultados têm sido melhores do que as exibições", mas não há motivos de alarme.

"É o sétimo ano e o nosso segundo melhor arranque. Claro que não há exibições perfeitas, mesmo quando fizemos jogos fantásticos. Os resultados têm sido positivos à exceção de um [Arouca]. Em termos exibicionais, penso que é difícil que é difícil fazer pior do que aquilo que já foi feito. A perspetiva futura é de que a equipa melhore e continue a apresentar resultados positivos, que é ganhar", afirmou.

Conceição foi questionado se acredita que é mais difícil jogar na I Liga do que na Liga dos Campeões devido ao contexto dos jogos e das equipas. A preparação "é sempre a mesma", mas cada jogo tem a sua história, segundo o técnico portista.

"Há muitos aspetos, como a estratégia, a motivação dos jogadores. Na Liga dos Campeões, os jogos são mais abertos do que na I Liga, o que é natural. Com exceção de meia dúzia de jogos durante a época, passamos a maior parte do tempo a atacar, há outros perigos no jogo", explica.

O técnico vai até mais longe para elogiar as equipas do campeonato e para concluir que, por vezes, é mais difícil atacar no campeonato do que na prova europeia.

"Fiquei muito agradado com o que vi do Estrela da Amadora, por exemplo, com jogadores jovens de potencial enorme. Este Gil Vicente também tem jogadores muito interessantes. Hoje em dia, definem estratégias difíceis, porque percebem o que somos como equipa, o que é normal. Estuda-se muito bem, vai-se ao pormenor. Quando se ataca muito, há muito espaço nas costas. É dentro disto que, por vezes, é mais difícil em romper uma muralha defensiva na liga do que na Liga dos Campeões", explica.

Alan Varela e Iván Jaime conquistaram espaço no onze inicial do FC Porto. Conceição garante que "se sentem à vontade, mas não à vontadinha, porque têm de andar".

"Acredito que ainda têm muita coisa a melhorar. Acreditamos no potencial e na qualidade deles, mas essa qualidade tem de ser colocada à disposição da equipa e da minha forma de pensar o jogo", atira.

O FC Porto-Gil Vicente arranca este sábado, às 20h30, no Estádio do Dragão, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.pt.