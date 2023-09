Wanderson Galeno foi eleito o melhor jogador da primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O avançado luso-brasileiro marcou dois golos e fez uma assistência na vitória fora de portas, por 3-1, do FC Porto sobre o Shakhtar Donetsk.

Galeno superou, na votação dos adeptos, a concorrência do internacional português João Félix, do Barcelona, do inglês Jude Bellingham, do Real Madrid, e do norueguês Martin Odegaard, do Arsenal.