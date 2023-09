Conceição confirma que Zaidu falha próximos jogos do FC Porto

Zaidu vai falhar os próximos jogos do FC Porto. O lateral saiu lesionado do jogo frente ao Shakhtar Donetsk e Sérgio Conceição confirma que o defesa ficará de fora do jogo com o Gil e durante as próximas semanas.

"Zaidu está fora e vai estar nas próximas semanas. É uma lesão muscular, infelizmente temos tido alguns problemas, como o Marcano, o Evanilson. Temos soluções e a lesão não muda a estratégia e o plano. Temos outros jogadores que podem fazer a posição, mas claro que quero sempre todos disponíveis", disse.

Wendell é o substituto natural de Zaidu no lado esquerdo da defesa. Esta época, Sérgio estreou um sistema de cinco centrais, o que aumenta o leque de opções na esquerda. Galeno foi a opção nessa partida.

Iván Marcano, Danny Namaso, Gabriel Verson e Evanilson estão atualmente lesionados no FC Porto.

Sérgio Conceição elogia o "trajeto interessante" de Vítor Campelos, atual treinador do Gil Vicente e com quem se cruzou no Vitória de Guimarães.

"Historicamente tem sido um jogo difícil para nós, não vencemos nos últimos dois anos, mas cabe-nos perceber qual é a dinâmica da equipa, os pontos fortes. Vamos com o mesmo respeito que tivemos com o Shakhtar e tenta vencer", atira.

Questionado sobre o arranque do médio suíço Maxime Dominguez, Conceição elogia vários jogadores do plantel, mas está mais importado com o coletivo: "Há o Maxime, o Fujimoto, o Tiba, Murilo e outros. Olho para o coletivo, claro que há jogadores que ao olho do adepto podem ter mais qualidade, mas vejo outras coisas no jogo, independentemente de perceber que o Maxime tem feito um grande arranque".

O FC Porto-Gil Vicente arranca este sábado, às 20h30, no Estádio do Dragão, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.pt.