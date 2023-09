Pinto da Costa critica as “muitas mentiras” dos adversários

O presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, volta a defender o grupo de trabalho e lamenta “mentiras” sobre os dragões.

"Se alguém não soubesse nada sobre o desporto português aterrasse em Lisboa e ouvisse o que por lá se diz sobre o FC Porto ficaria com uma imagem muito distorcida da realidade. Já disse isto muitas vezes, mas as campanhas permanentes contra o FC Porto obrigam-me a repeti-lo: os métodos utilizados para nos tentar abater não são sérios e até alguns portistas acabam enganados. São muitas mentiras com que temos sido confrontados", escreveu o líder dos dragões na revista do clube.

Pinto da Costa deixa a sua visão sobre a situação atual dos azuis e brancos e lembra que estão à frente do campeonato e entraram a ganhar na Liga dos Campeões.

"Querem vender-nos a ideia de que o FC Porto atravessa uma crise desportiva. A verdade é que no futebol temos 13 pontos em 15 possíveis e estamos na liderança do campeonato. Começámos a prova mais prestigiada do mundo com uma vitória clara e uma demonstração da ambição com que enfrentamos os desafios mais difíceis”, acrescenta.

O líder portista lembra ainda o que disse o treinador portista. “Como disse o Sérgio Conceição, nunca esteve tudo mal e não está tudo bem, mas não falta qualidade no nosso grupo para lutar por objetivos ambiciosos".