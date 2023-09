Galeno e Félix nomeados para jogador da semana da Champions

Wanderson Galeno, do FC Porto, e o internacional português João Félix estão nomeados para melhor jogador da semana da Liga dos Campeões.

O luso-brasileiro marcou dois golos e fez uma assistência na vitória do FC Porto, por 3-1, no terreno do Shakhtar Donetsk, na primeira jornada.

O avançado do Barcelona também bisou e assistiu, na goleada, por 5-0, ao Royal Antuérpia, no outro jogo do grupo dos dragões, o H.

Os outros candidatos a melhor jogador da semana são o inglês Jude Bellingham, que deu a vitória (1-0) tardia ao Real Madrid na receção ao Union de Berlim, e o norueguês Martin Odegaard, que marcou e assistiu na goleada (4-0) do Arsenal, em casa, ao PSV Eindhoven.

São os adeptos que votam no jogador da semana. Pode fazê-lo AQUI.