Sérgio Conceição: "Há uma longa caminhada a fazer para chegar aos oitavos de final"

Sérgio Conceição avisa que, apesar da entrada vitoriosa na Liga dos Campeões, frente ao Shakhtar Donetsk, o FC Porto ainda tem um longo caminho a percorrer para garantir o acesso aos oitavos de final.

Em declarações à DAZN Eleven, após a vitória, por 3-1, sobre o campeão ucraniano, o treinador fala de "sensações boas", embora a exibição ainda não tenha sido ideal: "Houve coisas positivas e negativas."

"Devíamos ter feito melhor no processo defensivo, a condicionar o adversário aqui ou acolá, mas estamos num processo de evolução, a melhorar os jogadores e a equipa. Estamos contentes com os três pontos. Nas edições da Liga dos Campeões em que não entrámos a ganhar passámos sempre, agora espero que possamos entrar a ganhar e passar à próxima fase. Há uma longa caminhada a fazer para chegar ao nosso objetivo, que são os oitavos de final", sublinha o técnico portista.

Sérgio voltou à linha de quatro defesas, depois de ter experimentado uma tática de três centrais frente ao Estrela da Amadora. Explica a decisão com a necessidade de não ficar em desvantagem no meio-campo.

Franco é o novo Otávio, mas ainda não lê respirações

Uma variante tática que Sérgio Conceição introduziu nos últimos dois jogos é a presença de André Franco no flanco direito, a fazer de Otávio.

O treinador ressalva que Franco "é um jogador ligeiramente diferente" do internacional português, que rumou ao Al Nassr no verão. Por agora, o ex-Estoril "está a ganhar o seu espaço, a ter o seu tempo de jogo".

"Tem uma relação com bola fácil, depois é preciso outras coisas, que ele está a ganhar. O Otávio trabalhou comigo sete ou oito anos, eu respirava e ele sabia como é que eu estava, se estava bem, se estava nervoso, chateado ou menos chateado. Foi um jogador importante para o FC Porto e para mim, e eu com certeza lhe dei também alguma coisa. Espero que seja assim com os outros e com o André Franco", assinala.

Conceição confirma, ainda, que Zaidu saiu ao intervalo, substituído por Wendell, devido a um "problema físico" e que terá de ser avaliado.

O Porto derrotou o Shakhtar, por 3-1, na jornada 1 da fase de grupos da Champions, e soma três pontos após a primeira jornada. Partilha a liderança do grupo com o Barcelona, que goleou (5-0) o Antuérpia.