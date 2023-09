Galeno "feliz por ajudar a equipa" com bis e assistência

Wanderson Galeno não esconde a felicidade pela grande exibição frente ao Shakhtar Donetsk, contudo, salienta que o mais importante é ter ajudado o FC Porto a vencer na entrada na Liga dos Campeões.

O avançado luso-brasileiro, elegível para jogar por Portugal, marcou dois golos e assistiu para o terceiro, de Mehdi Taremi, na vitória, por 3-1, dos dragões em Hamburgo, casa emprestada do Shakhtar.

"Estou feliz, mas o mais importante são os três pontos, estou muito feliz por ter ajudado a equipa. Tento melhorar a cada dia com o trabalho da equipa e que o mister me passa cada dia. Estou muito feliz por ajudar a equipa. Tenho a certeza que com a ajuda dos meus companheiros vou ficar sempre melhor", realça o melhor jogador em campo para a Renascença, em declarações à DAZN Eleven.



Alan Varela feliz com a estreia

Alan Varela mostra-se "muito contente" pela estreia na Liga dos Campeões e salienta que foi "muito importante" entrar a vencer.

"Dá tranquilidade para os próximos encontros. Trabalho dia a dia para estar a 100% em cada jogo e poder demonstrar o que valho em cada campo e ajudar a equipa. Espero continuar", vinca o médio argentino.

O Porto derrotou o Shakhtar, por 3-1, na jornada 1 da fase de grupos da Champions, e soma três pontos após a primeira jornada. Partilha a liderança do grupo com o Barcelona, que goleou (5-0) o Antuérpia.