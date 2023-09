Treinador do Shakhtar entusiasmado por defrontar FC Porto de igual filosofia

O treinador do Shakhtar Donetsk, Patrick van Leeuwen, revelou esta segunda-feira que o FC Porto, adversário na estreia da Liga dos Campeões, é uma das equipas internacionais que acompanha, até pela partilha de filosofias.

“Olho sempre com atenção e muito cuidado para as equipas estrangeiras. O FC Porto é sempre uma daquelas a que presto atenção, pois tem ideias sobre o futebol iguais às minhas, nomeadamente no desenvolvimento dos jovens, em dar-lhes oportunidades na equipa principal. Também tenho muitos amigos que trabalharam e trabalham no clube, por isso acompanho com atenção”, admitiu, na conferência de antevisão ao desafio.