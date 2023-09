Sérgio tem surpresa tática na manga para colmatar lesão do "playmaker" Marcano

Sérgio Conceição prepara uma surpresa no onze do FC Porto frente ao Shakhtar Donetsk, na estreia na Liga dos Campeões, de forma colmatar a lesão de Iván Marcano, que não deve jogar mais esta época.

Em conferência de imprensa, esta segunda-feira, o treinador do FC Porto assume que ficou "muito triste, sinceramente sentido", com a lesão do central espanhol. A nível tático, deixa antever que deverá haver alguma alteração em Hamburgo, na primeira jornada do grupo H da Champions.

"O Marcano está connosco há bastante tempo. Pela forma como sai a jogar e como participa ofensiva e defensivamente no jogo da equipa, poderá ser que se mude alguma coisa e que tenha sido trabalhado algo ligeiramente diferente do que apresentámos contra o Estrela", projeta.

De qualquer forma, Sérgio Conceição garante que os jogadores que tem dão "todas as garantias". Além disso, refere já estar acostumado, ao fim de seis anos, a ter de contornar obstáculos de época em época.



"Os meus anos aqui foram recomeçar, foram refazer, por isso já estamos habituados. Entre castigos, lesões e jogadores que saíram, e estamos a falar de Marcano, Otávio, Matheus [Uribe], Pepê e Evanilson, estamos sem 50% da equipa que tivemos na Liga dos Campeões no ano passado. Não os podemos ter, temos outros, o nosso trabalho é esse. Não desculpa nada, mas estamos nesse processo", salienta o técnico portista.

