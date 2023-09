Sérgio Conceição e o FC Porto estão na crise do sétimo ano, mito dos casamentos, no entanto, o treinador garante que o amor é forte o suficiente para superar este obstáculo e durar "uma vida inteira".

Em conferência de imprensa de antevisão da estreia na Liga dos Campeões, esta segunda-feira, o técnico portista volta a fazer frente às vozes críticas e, questionado sobre se está obrigado a reinventar-se, face às lesões (Marcano deve falhar o resto da época), saídas (Uribe, Otávio) e contratações, sublinha que "o futebol é um recomeçar constante".

"Este sétimo ano é como os casamentos. Costumam falar da crise do sétimo ano, não é? Por este início de ano, dá a entender que há isso, muita gente a tentar fazer confusão, a tentar criar instabilidade, porque as pessoas já se conhecem muito bem mas às outras. Mas depois, quando há um amor grande, esse sétimo ano é superado e é uma vida inteira. É um bocado por aqui, mas é aquilo que me vem à cabeça", declara Sérgio, entre risos com os jornalistas, devido à comparação insólita.



De qualquer forma, o treinador lembra que, nos seis anos no FC Porto, já estreou 40 jogadores na Liga dos Campeões, pelo que está habituado a reinventar-se e a fazer render com aquilo que o clube lhe dá.





