Museu do FC Porto distinguido como melhor marco histórico nacional em 2023

O Museu do FC Porto foi distinguido com o prémio nacional de Melhor Marco Histórico nos Remarkable Venue Awards 2023, que distinguem a excelência em museus, atrações e experiências em oito países.

A categoria em que o museu portista foi premiado, assim como outras quatro, é decidida com base em clientes da empresa Tiqets. Os vencedores das categorias Local Mais Inovador - Museu do Terramoto, em Lisboa - e Melhor Joia Escondida - Casa da Guitarra, no Porto - foram determinados por um júri de especialistas em turismo e cultura.

Também o Spiritus espetáculo de luzes na Igreja dos Clérigos (Local Mais Notável), no Porto, o Museu Nacional do Azulejo (Melhor Museu), em Lisboa, o Zoomarine do Algarve (Melhor Experiência Familiar), a Casa do Fado (Melhor Atividade) e na Ribeira do Porto foram premiados.

As atrações portuguesas vão, agora, competir com os vencedores dos outros sete países pelo prémio mundial em cada categoria. Ao todo, concorreram 229 atrações de Portugal, Emirados Árabes Unidos, Espanha, Estados Unidos, França, Itália, Países Baixos e Reino Unido.