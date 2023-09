Maniche afirma que o FC Porto "tem de jogar muito melhor"

Maniche avisa que o FC Porto tem de jogar bem mais, especialmente na Liga dos Campeões, em que cada erro pode custar muito caro.

Os dragões são a primeira equipa portuguesa a estrear-se na fase de grupos das competições europeias, frente aos ucranianos do Shakhtar Donetsk, em Hamburgo, na Alemanha. Em entrevista a Bola Branca, o antigo internacional português, campeão europeu pelos dragões em 2004, alerta que a produção da equipa de Sérgio Conceição tem de aumentar, em relação ao que tem feito neste arranque de temporada,

"O Porto tem de jogar mais, tem de fazer muito mais do que aquilo que tem vindo a fazer. As vitórias vão dando essa confiança, essa capacidade, mas o próprio Sérgio Conceição e os jogadores sabem que podem fazer muito melhor", frisa, reforçando a mensagem para as provas europeias:

"Numa competição destas [Champions], que normalmente é a mais equilibrada, onde estão os melhores jogadores do mundo, os melhores clubes do mundo, a exigência tem de ser ainda mais mais alta, para além da concentração, do compromisso e da disponibilidade. Porque um erro numa competição destas pode custar alguns alguns euros à equipa."



Maniche admite que na Champions "é difícil falar em favoritismo, até porque o Shakhtar anda com a casa às costas desde 2014". No entanto, espera um Porto a assumir o jogo frente a uma equipa ucraniana preparada para criar dificuldades, apesar de todas as vicissitudes.

"É certo que é um clube que está marcado pela guerra, que perdeu os seus principais jogadores e, por isso, a sua reconstrução tem sido feita através da formação. Mas vai ser um jogo extremamente difícil, porque a equipa ucraniana é uma equipa que gosta também de valorizar a bola, com um jogo muito associativo. O Shahktar não vai querer assumir o controlo do jogo, acho que será o FC Porto que vai ter esse controlo", antevê.

A importância de somar pontos

Portugal precisa de subir no "ranking" da UEFA, depois de ter caído para o sétimo lugar, que significa que só vencedor do campeonato terá lugar garantido na fase de grupos da Champions da próxima temporada.

É imperioso somar vitórias e pontos, na Liga dos Campeões e na Liga Europa, adverte Maniche, antigo médio de Benfica, Porto e Sporting.

"Pretendemos sempre que estas equipas sejam fortes, tanto FC Porto, como Benfica, Sporting e Braga, sabendo que cada um tem um grupo difícil, hoje em dia não há jogos fáceis. Os objetivos das equipas é sempre o de passar à próxima fase e esperamos todos que os clubes atinjam os seus objetivos e cheguem o mais longe possível, também para valorizar o futebol português e para somar mais pontos, para ver se começamos a subir no 'ranking'", deseja o antigo internacional europeu.

O FC Porto entra em prova no grupo H da Liga dos Campeões na terça-feira, às 20h00, frente ao Shakhtar. Encontro com relato online, em direto de Hamburgo, e acompanhamento ao minuto na Renascença.