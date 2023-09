FC Porto vai arrancar a Liga dos Campeões com cinco baixas

O FC Porto vai arrancar a participação na fase de grupos da Liga dos Campeões com cinco baixas.

Os dragões treinaram pela última vez na manhã desta segunda-feira, no Olival, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social. Marcano, que sofreu uma lesão grave na sexta-feira frente ao Estrela da Amadora, Evanilson, com uma entorse no joelho no mesmo jogo, Danny Namaso e Veron falharam o treino e não estão disponíveis para o jogo.

Sérgio Conceição testou um sistema com três centrais no jogo da Reboleira. Sem Marcano, que será baixa prolongada, restam três centrais no plantel: Pepe, David Carmo e Fábio Cardoso.

Às baixas por lesão junta-se ainda Pepê que vai cumprir castigo que transita da temporada passada.

A continuidade da aposta neste sistema tático é uma das grandes dúvidas para a próxima partida dos dragões.

O FC Porto viaja durante a tarde para Hamburgo, onde Sérgio Conceição e um jogador falarão às 18h45 em conferência de imprensa. Os ucranianos do Shakhtar Donetsk, fruto da invasão russa, jogarão toda a fase de grupos na cidade alemã.

O Shakhtar-FC Porto arranca esta terça-feira, às 20h00, jogo com relato em exclusivo no site da Renascença.