Experiência é trunfo do FC Porto para defrontar o Shakhtar, diz Pedro Moreira

O FC Porto pode tirar partido da juventude da equipa do Shakhtar Donetsk para entrar com o pé direito na fase de grupos da Liga dos Campeões.

Que o diz é Pedro Moreira, antigo adjunto de Paulo Fonseca nos ucranianos e também no FC Porto, na véspera do embate entre a equipa de leste e os dragões, para a Liga dos Campeões, em Hamburgo, na Alemanha.

Em declarações a Bola Branca, o treinador de 48 anos considera que "esta diferença entre jogadores com mais capacidade e jogadores mais jovens" pode provocar contraste no jogo desta terça-feira. E é também o "hábito de jogar a este nível, por parte do FC Porto, que o Shakhtar não tem", sublinha.

Por outro lado, Moreira adverte para o facto de o atual Shakhtar se apresentar galvanizado, em face do contexto que atravessa, com a guerra em curso no seu país.

"Será sempre um osso duro de roer para o FC Porto. E estes problemas e dificuldades alteram muita coisa. Querem mostrar-se cá para fora. E com um ambiente dificil, devido aos ucranianos que os acompanharão em Hamburgo", a cidade-sede da equipa para esta Champions League, finaliza o técnico.

A idade média do plantel do Shakhtar, segundo o "Transfermarkt", é inferior aos 24 anos. Paulo Fonseca treinou o Shakhtar entre 2016 e 2019 e foi campeão nacional ucraniano nessas três temporadas. Juntou ainda três taças e uma supertaça.

O FC Porto viaja durante a tarde para Hamburgo, onde Sérgio Conceição e um jogador falarão às 18h45 em conferência de imprensa. Os ucranianos do Shakhtar Donetsk, fruto da invasão russa, jogarão toda a fase de grupos na cidade alemã.

O Shakhtar-FC Porto arranca esta terça-feira, às 20h00, jogo com relato em exclusivo no site da Renascença.