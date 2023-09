O italiano Davide Massa é o árbitro escolhido pela UEFA para o Shakhtar Donetsk - FC Porto para a Liga dos Campeões.

A partida, de terça-feira, vai decorrer, a partir das 20h00, em Hamburgo, casa emprestada da equipa ucraniana.

Davide Massa, internacional desde 2014, vai chefiar uma equipa toda italiana, incluindo o VAR Alexandro Di Paolo.

No outro jogo do Grupo H, o FC Barcelona, de João Cancelo e João Félix, recebe o Antuérpia, com arbitragem do romeno Radu Petrescu.