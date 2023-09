Rui Moreira dá troco a Sérgio Conceição. "Não sou pago para amar, amo sem ser pago"

Rui Moreira escreveu, esta sexta-feira, mais um capítulo na troca de galhardetes com Sérgio Conceição.

Na quinta-feira, no segundo episódio da disputa e em resposta a críticas do presidente da Câmara Municipal do Porto, que apelidou de "pseudo adepto", o treinador portista insinuou que Rui Moreira "certamente não gostará [da] grandíssima instituição que é o FC Porto".

Em declarações aos jornalistas, esta sexta-feira, o autarca começou por dizer que "o presidente da Câmara não comenta as declarações do treinador do FC Porto", no entanto, quando confrontado com o que Sérgio Conceição disse, já deu troco.

"Eu não sou pago para amar, eu amo sem ser pago", atirou.

Os dois primeiros "rounds" do debate



Tudo começou com críticas de Rui Moreira a Sérgio Conceição. Primeiro a divulgação de uma conversa privada no Facebook, em que o classificava como "um treinador falhado", e depois em declarações ao jornal "O Jogo", em que sustentou que a SAD do Porto "é chacinada quando corre mal e quando ganha é mérito do Sérgio", que "não contribui para o bom nome do clube, falta-lhe 'fair-play'".



Na resposta, em conferência de imprensa, Sérgio Conceição enviou uma "mensagem direitinha ao verdadeiro adepto, aquele que sofre".

"Temos de estar unidos e se não estivermos é mais difícil. Quando vejo um adepto criticar da forma que foi, certamente não gostará desta grandíssima instituição que é o FC Porto", disse, antes de acrescentar que "os adeptos têm de ser inteligentes para perceber que há muita gente, em ano eleitoral [eleições no clube em 2024], a querer posicionar-se".