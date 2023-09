Os jogadores Marcano e Evanilson saíram lesionados da partida entre FC Porto e Estrela Amadora.

No site, os dragões confirmam as lesões dos dois atletas, que saíram, ambos, no primeiro quarto de hora.

“Marcano fez uma entorse do joelho direito e Evanilson uma entorse do joelho esquerdo. Ambos serão reavaliados neste sábado”, informou o FC Porto.

Dentro das quatro linhas, o FC Porto derrotou o Estrela Amadora, por 1-0, com golo de Taremi.