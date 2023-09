Estrela quer receber bem e vencer o FC Porto no reencontro passados 14 anos

Há 14 anos que o FC Porto não jogava na Amadora e a cidade está pronta, preparada e a fervilhar para voltar a receber um dos candidatos ao título na noite desta sexta-feira, para a quinta jornada da I Liga.



No Estádio José Gomes, os dragões arrancam a jornada com destaque para o regresso de Sérgio Conceição ao banco de suplentes dos dragões. Em declarações a Bola Branca, Paulo Lopo, o presidente da SAD do Estrela, elogia Conceição num duelo entre dois Sérgios.

"Espero que seja um regresso bom para o Sérgio também, que é um treinador que considero muito. Que seja um regresso para ficar de vez. Um confronto de Sérgios, o nosso [Vieira] contra o do Porto. Espero que corra tudo bem, com muito respeito de ambas as partes. Que sejam bem recebidos e que continue o seu bom trabalho no Porto, mas desta vez aqui esperamos fazer um trabalho melhor que o dele", afirma.

O último jogo entre Porto e Estrela na Reboleira sorriu precisamente à equipa de Lisboa, em abril de 2009, para a meia-final da Taça de Portugal. Os amadorenses venceram a partida, por 2-1.

O Estrela regressou esta época à I Liga e Lopo garante que será muito difícil pontuar no Estádio José Gomes: "É sempre difícil vir jogar aqui. É um estádio pequenino com o público muito em cima. Vamos dar o melhor para vencer ou para pontuar. Quem vier aqui discutir pontos vai sempre ter dificuldade".

O dirigente de 58 anos está à frente do clube desde a época 2021/22 e revela que vê a cidade mobilizada para o regresso dos grandes à Amadora.

"É um dia de orgulho, passados 14 anos estão de volta as enchentes do José Gomes que nos levam às lembranças do passado. A cidade está a movimentar-se bem para receber o Porto, foi uma das coisas que mais me surpreendeu: o Estrela tem muito mais gente do que aquilo que nós pensávamos. A adesão dos adeptos tem sido fantástica, massiva nos jovens, e mostra o quão vivo estava o clube nas pessoas", termina.

O Estrela-FC Porto arranca, esta sexta-feira, às 19h15, no Estádio José Gomes, com relato e acompanhamento, ao minuto, em rr.pt.

Os dragões entram em campo com a possibilidade de se isolarem, à condição, no topo da classificação. O Estrela está no 13.º lugar da tabela, com quatro pontos somados.