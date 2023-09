Sérgio entrou no hospital com Otávio e saiu sem ele. "Foi difícil"

Sérgio Conceição admite que o "timing" da venda de Otávio para o Al Nassr foi mau para o FC Porto, dado que perdeu o internacional português na véspera de um jogo e já com opções reduzidas para o substituir.

Em conferência de imprensa, esta quinta-feira, o treinador lembra que não costuma falar dos jogadores que deixam o Dragão, contudo, abre uma exceção para Otávio, que "tinha mais de 230 jogos, foi eleito o melhor jogador do campeonato passado e era super importante na equipa".

"Não é normal eu chegar à véspera de um jogo e ter um jogador que vai sair e que ia jogar e tem sido fundamental. (...) A semana toda o Otávio esteve para ir a jogo. Entrei numa sexta-feira numa clínica para fazer uma intervenção cirúrgica aos meus joelhos e saí sábado já com o Otávio vendido. O Otávio não queria treinar, como o presidente já disse. Eu no sábado saí do hospital diretamente para o Olival e foi difícil perder um jogador da qualidade dele, principalmente antes de um jogo", lamenta.

Embora ressalve que "um jogador não é uma equipa", Sérgio também destaca a "importância e o peso" do médio internacional português na equipa. Além disso, "é complicado "de um momento para o outro mudar a dinâmica": "Perdemos um campeonato por dois pontos, no jogo com o Farense perdemos dois."

Sérgio Conceição volta, ainda, a criticar a duração do mercado de transferências de verão, especialmente o facto de fechar mais tarde em determinados cantos do mundo, "o que é extremamente prejudicial para as equipas de menor capacidade financeira".

"O 'timing' para quem está a precisar é sempre mau", completa.

(em atualização)