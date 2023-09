Sérgio Conceição responde a Rui Moreira. "Certamente não gostará do FC Porto"

Sérgio Conceição não deixou Rui Moreira sem resposta. O treinador do FC Porto não contesta as críticas do Presidente da Câmara do Porto, nem do vice-presidente do Conselho Superior da Justiça, mas sim do "adepto" que "certamente não gostará" do clube.

As críticas de Rui Moreira caíram em dose dupla. Primeiro na divulgação de uma conversa privada no Facebook, em que classificava Sérgio Conceição como "um treinador falhado", e depois em declarações ao jornal "O Jogo", em que sustentou que a SAD do Porto "é chacinada quando corre mal e quando ganha é mérito do Sérgio", que "não contribui para o bom nome do clube, falta-lhe 'fair-play'".

Chamado a comentar as declarações do autarca, esta quinta-feira, o treinador garante que não responde ao Rui Moreira presidente da Câmara, "pelo respeito à cidade a que ele preside, a que tanto [deve] e de que tanto [gosta]. Também não responde ao Rui Moreira vice-presidente do Conselho Superior, porque "há pessoas adequadas para o efeito", nomeadamente Pinto da Costa e o presidente do Conselho Superior, o professor Lourenço Pinto, refere.

"Ao adepto, pela forma e o conteúdo acho mau, até porque é enganador, porque o meu passado é indelével. São dez títulos, dos últimos sete ganhei cinco, nestes seis anos entre receitas e gastos tenho saldo positivo de mais de 600 milhões de euros. Estamos sempre sujeitos à crítica, mas dos verdadeiros adeptos do FC Porto, não os pseudo adeptos", atira.

Conceição fala de "um ano difícil para o clube" e que "os adeptos têm de ser inteligentes para perceber que há muita gente, em ano eleitoral, a querer posicionar-se". Uma alusão a uma possível candidatura de Rui Moreira, que, contudo, já disse que "não [quer] ser mais do que adepto".

"A minha mensagem vai direitinha ao verdadeiro adepto, aquele que sofre: temos de estar unidos e se não estivermos é mais difícil. Quando vejo um adepto criticar da forma que foi, certamente não gostará desta grandíssima instituição que é o FC Porto", completa.

