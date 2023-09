Sérgio Conceição: "Ainda jogamos pouquinho"

Sérgio Conceição admite que o FC Porto ainda tem muito a melhorar, neste arranque de época, e espera ver o trabalho feito durante a pausa para as seleções refletido já frente ao Estrela da Amadora, no sábado.

"Depois vamos ver se está certo ou se está errado, muitas das coisas estão erradas, ok, muito bem, mas qual foi o meu percurso, qual foi o meu trajeto de vida? Isso justifica tudo? Obviamente que não. Pode aqui ou acolá atenuar uma ou outra situação? Sim. Há coisas a melhorar? Há. Eu como pessoa e como treinador aprendo e evoluo todos os dias e, neste processo, como pessoa completamente apaixonado pela vida, procuro ser melhor hoje do que fui ontem e melhor amanhã do que sou hoje. Essa evolução faz parte da vida e aceito-a de bom grado", sublinha.

Pela primeira vez neste campeonato, o FC Porto conta com Sérgio Conceição no banco de suplentes. O técnico diz que a expulsão "já passou", mas não deixa de explicar o que aconteceu na Supertaça.

Em relação, precisamente, aos tempos de descontos de mais de dez minutos a que se tem assistido no arranque do campeonato, Conceição mostra-se a favor: "É justo, é o que toda a gente andava a pedir."

"O árbitro tem um trabalho difícil. Custa mais a compreender os erros cometidos no VAR, porque já não há a pressão do jogo e dos jogadores, e está-se confortavelmente sentado e tem-se toda a tranquilidade para tomar boas decisões. Espero que isso passe, porque dá uma imagem que não é boa para o futebol português", assinala.

Estrela é adversário complicado



Sobre o jogo, a Reboleira "é um campo difícil" e o Estrela é "muito competente", com um treinador, Sérgio Vieira, que "tem feito um excelente trabalho" desde que pegou na equipa ainda na II Liga.

"O Estrela vai estar com certeza motivado por jogar contra um candidato ao título. Nós sabemos que normalmente as equipas tendem a subir ainda mais o nível e temos de estar preparados para isso. Chegar com as características habituais da minha equipa e ganhar o jogo com maior ou menor dificuldade", salienta Sérgio Conceição.

O FC Porto desloca-se ao terreno do Estrela da Amadora no sábado, às 19h15, a contar para a jornada 5 da I Liga. Jogo com relato online, em direto da Reboleira, e acompanhamento ao minuto na Renascença.