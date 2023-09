Athletic Bilbau homenageia João Pinto, "One Club Man" do FC Porto

O antigo internacional português João Pinto foi distinguido com o "One Club Man" de 2023, galardão atribuído pelo Athletic de Bilbau, pela carreira clubística inteiramente dedicada ao FC Porto.

João Pinto é, ainda hoje, o futebolista da história com mais jogos pelo FC Porto: 587, ao longo de 16 temporadas, entre 1981 e 1997. Conquistou nove campeonatos, quatro Taças de Portugal, oito Supertaças, uma Supertaça Europeia, uma Taça Intercontinental e uma Liga dos Campeões.

"O Athletic reconhece a lealdade, o profissionalismo e o compromisso do eterno capitão português com o clube da sua vida. (...) Parabéns, João", pode ler-se na publicação do clube basco no X (ex-Twitter).

O antigo lateral-direito internacional português, de 61 anos, receberá o prémio no Estádio San Mamés, a 27 de setembro, uma quarta-feira, a propósito do Athletic-Getafe, na véspera do 130.º aniversário do FC Porto.

Sucede a Matt Le Tissier (Southampton, Inglaterra), Paolo Maldini (AC Milan, Itália), Sepp Maier (Bayern, Alemanha), Carles Puyol (Barcelona, Espanha), Billy McNeill (Celtic, Escócia), Ryan Giggs (Manchester United, Inglaterra) e Ricardo Bochini (Independiente, Agentina).

O Athletic de Bilbau distingue, com o "One Club Man", jogadores que representaram somente um clube em toda a carreira e, por isso, "representam os valores unidos" ao clube espanhol.