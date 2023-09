Sérgio Conceição volta às conferências de imprensa

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, vai voltar a marcar presença numa conferência de imprensa nesta quinta-feira para fazer a antevisão ao jogo frente ao Estrela da Amadora.

Conceição foi suspenso após a Supertaça Cândido de Oliveira e não fez a antevisão nem análise dos primeiros quatro jogos do campeonato. Cumprido o castigo, regressa também às conferências de antevisão, que o técnico optava por não fazer.

A conferência de imprensa dos dragões está marcarda para esta quinta-feira, no Olival, às 12h00, após o treino da equipa às 10h30 da manhã.

Mehdi Taremi já esteve no Olival a treinar com a equipa após a estreia a marcar na temporada pela seleção do Irão. Bernardo Folha, por sua vez, continua em trânsito após ter representado a seleção portuguesa de sub-21.

De acordo com as informações presentes no boletim clínico, Pepe, Marko Grujic e Romário Baró fizeram treino integrado condicionado, ao passo que Veron tornou a fazer tratamento.