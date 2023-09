Marcano vence prémio de melhor defesa da I Liga em agosto

Iván Marcano foi eleito o melhor defesa da I Liga em agosto.

O central do FC Porto recebeu 37,30% dos votos dos treinadores principais do campeonato. Superou a concorrência de Pedro Malheiro (Boavista), com 15,08%, e de Ousmane Diomandé (Sporting), com 10,32%.

Marcano arrancou a temporada a todo o gás, com dois golos nos três jogos disputados em agosto, nos quais foi totalista e que o FC Porto venceu.

Bruno Varela, do Vitória de Guimarães, venceu o prémio de melhor guarda-redes.