"Estrela da Amadora pode surpreender o FC Porto"

Sexta-feira é um dia histórico para o Estrela da Amadora, que vai voltar a receber um grande do futebol português.

A equipa da Reboleira subiu à I Liga e na quinta jornada recebe o FC Porto. Em entrevista a Bola Branca, Lázaro Oliveira - que jogou e treinou o Estrela - mostra a sua satisfação pelo regresso da equipa ao principal escalão do futebol português e recorda uma vitória contra os dragões.

"É com enorme satisfação que vejo o Estrela de regresso à I Liga. Defrontando o Porto, vai ser com certeza um jogo em que os adeptos vão apoiar a equipa, com certeza tem saudades destes jogos. A última vez que o Estrela esteve na I Liga foi há alguns anos, recordo-me, sobretudo das meias finais da Taça, que fomos eliminados. Não conseguimos ir à final, perdemos no Dragão mas acabámos por ganhar na Reboleira", recorda.

Lázaro entende que a atual equipa do Estrela pode fazer uma surpresa contra o FC Porto, apesar da superioridade dos dragões: "Apesar do favoritismo do FC Porto, pela grandiosidade do clube e pelas épocas que tem feito sob o comando do Sérgio Conceição, a equipa do Estrela é extremamente organizada".

"O Sérgio Vieira tem conseguido fazer um onze com uma certa mística, um onze com excelente organização defensiva. Penso que o Estrela é uma equipa que pode causar uma surpresa perante um adversário tão forte, é uma equipa extremamente organizada, e com certeza terá seus trunfos, para quando tiver a bola em situações de contra-ataque poder ferir a defesa do FC Porto", considera.

O Estrela da Amadora-FC Porto está marcado para as 19h15 desta sexta-feira.