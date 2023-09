Deco assume que "teve opção de trabalhar no FC Porto"

Deco foi apresentado, esta quarta-feira, como diretor desportivo do Barcelona e assume que teve convite para trabalhar no FC Porto.

Em conferência de imprensa, o antigo internacional português assume que regressar ao Barça "dá arrepios". Deco teve uma empresa de agenciamento de jogadores após terminar a carreira, que encerrou para regressar à Catalunha.

"Tive a opção de trabalhar no FC Porto e no Fluminense. Voltar aqui não foi uma decisão fácil, estou a deixar para trás uma empresa sólida. Estou a deixar empregados e pessoas que confiaram em mim, estou longe dos meus filhos. Mas, no fim de contas, estar aqui é uma responsabilidade muito grande, eu sei. Mas é a dimensão de um projeto que me entusiasma. Desde que Laporta ganhou, falamos muito, às vezes ele tem em conta a minha opinião e outras vezes não", disse.

Deco substituiu Mateu Alemany no cargo e entra no clube que é atualmente detentor da La Liga: "Precisamos de tempo e tranquilidade para criar um projeto, e Xavi deu-nos isso. Desde que Laporta ganhou as eleições, tivemos momentos em que não falámos de futebol".

"Tenho muito respeito pelo Mateu, ele está a seguir o seu próprio caminho por decisão própria. O clube tomou uma decisão. É por isso que estou aqui. Nos últimos meses, fizemos muitos progressos, temos um plantel equilibrado, dentro das possibilidades do clube. No ano passado, foi feito um esforço importante e, este ano, fizemos um equilíbrio justo do plantel", explica.

No último dia do mercado, Deco fechou a contratação dos portugueses João Félix e João Cancelo, que chegaram "quase à última hora".

"Trazem muito em termos de equilíbrio do plantel, mas têm de o provar aqui. Iremos avaliá-los durante a época, sabemos o esforço que fizeram para vir para cá. O Barça continua a entusiasmar os jogadores. Esperamos muito deles. Nem Cancelo nem João Félix têm opção de compra. É uma cedência simples, de um ano. Se estiverem bem, tentaremos ficar com eles, mas, de momento, é um empréstimo", termina.