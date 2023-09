Diogo Costa e Nico González de regresso ao Olival

Diogo Costa e Nico González estão de regresso ao Olival e já treinaram esta terça-feira com o restante plantel do FC Porto.

O internacional português foi titular nos dois jogos da seleção nacional, enquanto que Nico González não somou qualquer minuto nos sub-21 de Espanha.

Mehdi Taremi (Irão) e Bernardo Folha (Portugal sub-21) continuam ausentes ao serviço das respetivas seleções.



Veron tornou a fazer tratamento, de acordo com as informações presentes no boletim clínico, ao passo que Pepe, Marko Grujic e Romário Baró realizaram treino integrado condicionado.

O Porto regressa à ação na sexta-feira, com a deslocação Estádio José Gomes para defrontar o Estrela da Amadora, jogo marcado para sexta-feira, às 19h15, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.pt.