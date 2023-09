Rui Moreira explica críticas. "SAD é chacinada quando corre mal e quando ganha é mérito do Sérgio"

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, lamenta a divulgação de uma conversa num grupo privado na rede social Facebook, defende a SAD do FC Porto e explica o porquê de ter chamado Sérgio Conceição de "treinador falhado".

Em declarações ao jornal "O Jogo", o autarca revela que as declarações aconteceram em contexto de "conversa num grupo privado do Facebook, que alguém mandou cá para fora".

"A SAD é chacinada quando corre mal e quando ganha é mérito do Sérgio. Gosto de um treinador que sabe ganhar, que sabe empatar e que sabe perder. Mas ele não contribui para o bom nome do clube, falta-lhe fair-play. Não vale a pena escamotear, o que se passou na Supertaça correu o Mundo. Os sócios e adeptos têm a obrigação, até estatutária, de dignificar o clube e o emblema", explicou.

Rui Moreira, que pertence ao Conselho Superior do clube, garante que a atitude de Conceição "não dignifica o clube, assim como recusar usar a braçadeira de treinador ou as sucessivas expulsões".

O autarca defende que "tem direito à sua opinião" e aponta culpas nas contratações ao treinador.

"Darei sempre porque sou independente. Há um claro problema com a equipa que não pode ser permanentemente endossado a terceiros, à SAD ou aos comissionistas, ou aos jogadores que não prestam. Mas não são melhores do que os do Rio Ave, do Farense ou do Arouca? Atirar as culpas para a política de contratações da SAD é andarmos a enganarmos a nós próprios. Quem é que quis o David Carmo?", questiona.