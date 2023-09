Pinto da Costa. Rui Moreira é "livre de comentar", mas Conceição "é o meu treinador"

O presidente do FC Porto, Pinto da Costa, não comenta a opinião de Rui Moreira sobre Sérgio Conceição, mas confirma que técnico é o seu treinador.

“Cada um tem a possibilidade de exprimir o que pensa, seja o que for. A mim não me afetou absolutamente nada. O Sérgio Conceição é o treinador do FC Porto, foi escolha minha, enquanto eu estiver no FC Porto ele será sempre o meu treinador e o treinador do FC Porto. E espero que fique por muitos anos, pois eu gosto é de ver o FC Porto ganhar", referiu.

De recordar que Rui Moreira, vice-presidente do Conselho Superior dos dragões, escreveu que Sérgio Conceição era um “falhado”.

O líder portista desvaloriza: “Ele é livre de comentar o que quiser. Sérgio Conceição é uma escolha minha, feita em boa hora, espero que esteja muito tempo no FC Porto e tenha muito sucesso, sucessos iguais aos que tem tido até ao momento".

À margem da apresentação da biografia de Domingos Paciência, no Museu do FC Porto, Pinto da Costa comentou ainda as incidências do último FC Porto – Arouca.

"Que leitura faço do que aconteceu? Uma palhaçada", referiu.