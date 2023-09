FC Porto apresenta 84 razões para protestar jogo contra Arouca

O FC Porto formalizou o protesto do jogo da jornada 4 contra o Arouca. Os dragões querem ver anulada a partida por alegada violação das leis do jogo.

No protesto remetido ao Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol, os azuis e brancos apresentam 84 razões para fundamentar a existência de erros no processo de reversão do penalti assinalado sobre Taremi ao minuto 90.

Entre outros documentos, o FC Porto anexou ao processo meios de prova em formato vídeo, um comunicado do Conselho de Arbitragem, o relatório do árbitro Miguel Nogueira e o relatório do delegado da Liga.

De recordar que houve um penálti revertido por telefone, após falha no VAR, e um golo do empate dos dragões foi marcado ao minuto 90+19.