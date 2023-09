Críticas de Rui Moreira são "uma ingratidão com Sérgio Conceição"

O presidente da comissão de apoio a várias recandidaturas de Pinto da Costa, Fernando Cerqueira, considera que as críticas de Rui Moreira são uma amostra de ingratidão para com Sérgio Conceição.

O presidente da Câmara Municipal do Porto chamou Conceição de "treinador falhado" e já esta quarta-feira explicou as suas declarações ao afirmar que "a SAD é chacinada quando corre mal e quando ganha é mérito do Sérgio. Gosto de um treinador que sabe ganhar, que sabe empatar e que sabe perder. Mas ele não contribui para o bom nome do clube, falta-lhe fair-play".

Cerqueira, que no final de agosto homenageou Sérgio Conceição no relvado do Estádio do Dragão, lamenta as críticas do autarca e acredita que não são consensuais.

"Acho uma ingratidão com o Conceição, é dos melhores treinadores que o Porto teve. A larga maioria dos sócios gosta do Sérgio Conceição. Tem o feitio dele, como eu tenho e faço coisas que não deveria. Estas críticas na praça pública só serve os nossos adversáros", lamenta, em declarações a Bola Branca.

O presidente da comissão de apoio à candidatura de Pinto da Costa apela ainda a Rui Moreira que dê a sua opinião nos sítios próprios.

"Devia fazê-lo no Conselho Superior. Ele faz parte, faria lá no órgão ou na assembleia. Não sei o porquê de fazer estas críticas. Temos de estar todos unidos no universo do FC Porto", termina.