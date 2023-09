Rui Moreira diz que Sérgio Conceição é um "treinador falhado"

O presidente da Câmara do Porto diz que Sérgio Conceição é "um treinador falhado".

Num post na sua página pessoal de Facebook, Rui Moreira criticou o atual treinador do FC Porto e ironizou em relação ao regresso do filho, Francisco Conceição: "Agora teremos o Mini. Que saiu a dizer mal e de borla. E o Sérgio Conceição de volta a fazer cenas no banco".

"Agradeçamos o passado e xau que se faz tarde. Porque com ele não vamos lá. E não tem fair-play", apela o autarca.

Em reação, através do Instagram, o líder dos Superdragões respondeu a Rui Moreira, dizendo que "falhado é o presidente da Câmara arguido num processo de corrupção".

"Vergonha é ser eleito pelos sócios e não comparecer nas reuniões de conselho!", acusou, ainda, Fernando Madureira.