José Fernando Rio. “A opinião pública está a ser manipulada desde o fim do FC Porto-Arouca”

“Não vamos agora confundir as pessoas e dizer que mais vale ser uma decisão tomada de forma pouco ortodoxa porque o que interessa é a verdade final, não é assim. Há regras para se cumprir, senão entramos no reino da subjetividade e cada uma decide à sua maneira”, alerta.

A falha de corrente elétrica que provocou uma quebra de comunicações áudio e vídeo no VAR levou o árbitro Miguel Nogueira a reverter um penálti após chamada telefónica com a Cidade do Futebol.

José Fernando Rio, candidato à presidência do FC Porto, acredita que “a opinião pública está a ser manipulada” desde o apito final do jogo no Estádio do Dragão, onde uma falha técnica no VAR e os 22 minutos de tempo adicional geraram polémica.

VAR descredibilizado

As imagens de Miguel Nogueira a falar ao telemóvel no relvado do Estádio do Dragão correram o mundo e levaram à ridicularização do futebol português.

José Fernando Rio lembra que outros casos, anteriores ao ocorrido no domingo, levaram à descredibilização do vídeoárbitro e aponta ao golo validado a Paulinho no Casa Pia-Sporting, depois de um erro do VAR Hugo Miguel na colocação das linhas de fora de jogo.

“A imagem é sempre má para o futebol português. Desde que vimos um fora de jogo mal assinalado, com linhas mal colocadas no jogo do Sporting, o VAR perdeu toda a credibilidade”, conclui.