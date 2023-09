"Não acho que protesto do FC Porto tenha hipótese"

O protesto do FC Porto ao jogo com o Arouca por "má conduta de arbitragem" não será aprovado pelas instâncias desportivas portuguesas. A opinião é de Lúcio Correia, professor de Direito do Desporto.

Os dragões pediram que o jogo fosse anulado devido à "atuação do árbitro no momento da reversão, na sequência de uma chamada telefónica e sem acesso às imagens do lance, do penálti assinalado pelo árbitro de campo por falta sobre Mehdi Taremi".

Na leitura dos dragões, a ação do árbitro Miguel Nogueira "constitui uma violação das regras de jogo e um erro de direito com potencial impacto grave no desfecho do encontro".

Em declarações a Bola Branca, Lúcio Correia acredita que, à luz dos regulamentos, poderá ser uma intenção condenada ao insucesso.

"Não há nenhum erro de direito, nenhuma violação clara das regras da modalidade. O que existe, quanto muito e se é que existe, é um erro sobre o protocolo do VAR. Faz parte das regras técnicas da modalidade. A partir daí, sendo um erro de facto, não me parece que exista motivo para o protesto proceder", afirma.

O especialista acredita que "não está em causa a integridade da competição nem da verdade desportiva".

"É questionável a atitude do árbitro, as interpretações sobre as regras, mas o árbitro acabou por aplicar as regras da forma que achou possível. Até parece que visou decidir da melhor forma possível. Não acho que protesto tenha hipótese", considera.