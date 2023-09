FC Porto formalizou pedido de anulação do jogo com o Arouca

O FC Porto já formalizou o pedido de anulação do jogo com o Arouca junto do Conselho de Justiça, segundo o jornal "O Jogo".

O clube avança menos de 24 horas depois da partida disputada no Dragão, tendo três dias para o fazer, segundo indicam os regulamentos.

O jogo do Dragão ficou marcado por um episódio em que o árbitro reverteu um penálti para o FC Porto após receber indicações por telemóvel, devido a problemas no sistema de vídeoarbitragem.



“Alterar decisões via telefone não é o melhor caminho”, criticou Vítor Bruno, treinador adjunto do FC Porto, após o empate com o Arouca, a contar para a 4.ª jornada do campeonato.



O árbitro do FC Porto-Arouca, Miguel Nogueira, disse que tinha que “acreditar no VAR”, segundo o treinador dos arouquenses, Daniel Ramos.

O FC Porto desmentiu o Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol, garante que não houve qualquer falha de energia que justificasse a quebra na ligação do VAR no jogo com o Arouca e que tal aconteceu por erro técnico de responsabilidade da FPF. "O cabo nunca esteve ligado ao equipamento do VAR", garante o clube.

O CA emitiu um comunicado, esta manhã, em que garantiu que "a única tomada elétrica disponível na área de revisão do estádio não tinha corrente elétrica e que ao longo do jogo o sistema de energia de reserva - também conhecido como UPS (Uninterrupted Power Supply) – esgotou-se".

Também em comunicado, os dragões garantem que "não corresponde à verdade que a tomada elétrica disponível na zona de revisão do estádio não possuísse energia socorrida. Esta tomada possui fonte de alimentação UPS (Uninterrupted Power Supply)".