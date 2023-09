Marcano. "Árbitro deu 17 minutos, mas houve anti-jogo nos 90"

O árbitro do FC Porto-Arouca, que terminou empatada a uma bola, "deu 17 minutos [de descontos], mas houve anti-jogo nos 90", afirma o defesa azul e branco Marcano no final da partida.

"Foi um jogo difícil desde o início. Estavam baixos, com cinco defesas, às vezes sete. Foi difícil entrar, tivemos algumas oportunidades na primeira, muitas nas segundas. Numa jogada fazem o golo e depois foi mais difícil", começou por referir o jogador espanhol, nas entrevistas rápidas da SportTV.

"Deu 17 minutos, mas houve anti-jogo todos os 90. Depois é difícil", salientou Marcano.

Após os primeiros pontos perdidos no campeonato e de estar a perder em casa com o Arouca, o central do FC Porto rejeita problemas de falta de foco da equipa.

"Não é concentração. Estão a ter poucas oportunidades, o Diogo não está a fazer muitas defesas, mas quando chegam fazem golo. Temos de olhar para isso melhorar e vamos fazê-lo", referiu.



Marcano destaca a alma e coração da equipa azul e branca, que conseguiu chegar à igualdade novamente em tempo de descontos.

"A equipa tem alma, tem coração, chega aos minutos finais, numa fase de maior cansaço, e consegue fazer golos. Hoje falhámos um penálti, tivemos ocasiões, mas é melhor chegar a ganhar", declarou.



O central dos dragões considera que pausa para as seleções chega em boa altura para os reforços se adaptarem ao estilo de jogo e para a equipa melhorar.