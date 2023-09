FC Porto pede anulação do jogo com o Arouca

Veja também:

O FC Porto pediu a anulação do jogo com o Arouca, que terminou empatado a uma bola. Os dragões alegam "má conduta da equipa de arbitragem".

Os azuis e brancos apresentaram um protesto aos delegados da Liga tendo em vista a anulação do jogo com o Arouca, a contar para a 4.ª jornada do campeonato.



"Esta medida tem como fundamento a atuação do árbitro no momento da reversão, na sequência de uma chamada telefónica e sem acesso às imagens do lance, do penálti assinalado pelo árbitro de campo por falta sobre Mehdi Taremi", refere o FC Porto, em comunicado divulgado no site do clube.



Na leitura dos dragões, a ação do árbitro Miguel Nogueira "constitui uma violação das regras de jogo e um erro de direito com potencial impacto grave no desfecho do encontro".