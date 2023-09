​FC Porto critica arbitragem. "Alterar decisões via telefone não é o melhor caminho"

O jogo do Dragão ficou marcado por um episódio em que o árbitro reverteu um penálti para o FC Porto após receber indicações por telemóvel, devido a problemas no sistema de vídeo-arbitragem.

“Alterar decisões via telefone não é o melhor caminho”, critica Vítor Bruno, treinador adjunto do FC Porto, após o empate com o Arouca, a contar para a 4.ª jornada do campeonato.

O treinador adjunto do FC Porto recorda “vários casos esta época em que as coisas não funcionaram bem a partir da Cidade do Futebol”.

No caso concreto do FC Porto-Arouca, Vítor Bruno defende que “alterar decisões tomadas no campo a 10 ou 15 metros, via telefone, não me parece que esse seja o caminho, independentemente de ter ajuizado bem ou mal”.

“Não é isso que eu questiono aqui. Agora, se queremos credibilizar ainda mais o nosso futebol e fazer com que o nosso jogo seja algo que seja promovido lá fora e falado pelas boas razões, acho que este não é o melhor caminho”, reforça o adjunto de Sérgio Conceição, que continua a cumprir castigo.