​Árbitro do FC Porto-Arouca disse que “tinha que acreditar no VAR”

O árbitro do FC Porto-Arouca, Miguel Nogueira, disse que tinha que “acreditar no VAR”, segundo o treinador dos arouquenses, Daniel Ramos.



Na conferência de imprensa após o jogo realizado no Estádio do Dragão, que terminou empatado a uma bola, Daniel Ramos revelou as palavras do árbitro aos treinadores das duas equipas.

"O árbitro chamou-nos e disse que estavam sem conexão para ver as imagens no campo, embora as imagens tivessem sido analisadas pelo VAR”, começou por adiantar o técnico do Arouca.

“A indicação que tinha é de que não era penálti e tinha que acreditar no VAR. Disse que não era uma decisão fácil para ele, mas que iria seguir o VAR porque as imagens tinham sido analisadas na Cidade do Futebol", afirmou Daniel Ramos.

O FC Porto-Arouca ficou marcado por um caso em que o árbitro reverteu um penálti para o FC Porto, sobre Taremi, após receber indicações por telemóvel, devido a problemas no sistema de vídeo-arbitragem.